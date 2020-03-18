ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 7%
12:11 19.03.2020

В Брестской области розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 971,2 млн. рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 10,8 рублей за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,4% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2020 г. составил 858,1 млн. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 41 млн. рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.

В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 561 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января-февраля 2019 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2020
валюта курс
EUR 2.6840
USD 2.4413
RUB 3.1575
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6840 +0.0505
USD 2.4413 +0.074
RUB 3.1575 -0.0338
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.8150
USD 2.5530 2.5950
RUB 3.1850 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0880
EUR/RUB 86.1000 89.0000
USD/RUB 80.0000 82.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте