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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛСЯ ПОЧТИ НА 7%
12:11 19.03.2020
В Брестской области розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 971,2 млн. рублей, или 106,9% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 12 рублей против 10,8 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 88,4% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2020 г. составил 858,1 млн. рублей, или 108,4% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 41 млн. рублей, или 105,9% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода прошлого года.
В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 561 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 99,5% к уровню января-февраля 2019 г.
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