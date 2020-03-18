ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦКК ОСУЩЕСТВИЛ ПЕРВУЮ ОТГРУЗКУ СУЛЬФАТНОЙ БЕЛЕНОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В КИТАЙ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
11:42 19.03.2020

Светлогорский ЦКК 18 марта осуществил первую отгрузку сульфатной беленой целлюлозы железнодорожным транспортом в Китай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», это новое и на сегодня самое оптимальное логистическое решение по доставке продукции комбината в Китай. Осуществить ее удалось при содействии Белорусской железной дороги в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Прямо с территории Светлогорского ЦКК началась загрузка 41 сорокафутового контейнера на железнодорожные платформы государственного предприятия «Белинтертранс» общей вместимостью более 1 тысячи тонны целлюлозы. Железнодорожный состав доставит груз непосредственно покупателю в Китае в город Чэнду.

Доставка целлюлозы в Китай железнодорожным транспортом более выгодный вариант по сравнению с традиционно сложившимся способом доставки через морские порты.

В первую очередь существенно сократился срок доставки. Если ранее, используя морские пути, на доставку требовалось 1,5-2 месяца, то железнодорожным составом груз прибудет к месту назначения за 16 суток.

При сложившейся схеме доставки целлюлозы в Китай морским путем в логистической цепочке дополнительно используется железнодорожный транспорт. Груз необходимо доставить в порт, там его перегрузить из крытых вагонов в сорокафутовые контейнеры. Помимо длительности по времени, в схеме, где существуют перегрузки товара, не исключено его повреждение, а это дополнительные риски.

Кроме того, для Светлогорского ЦКК крайне важен фактор экономии затрат при реализации продукции. Новая схема доставки позволит сократить стоимость логистики в Китай на 35%.

Загрузка контейнеров займет 2-3 дня, после чего состав отправится в путь. После доставки груза потребителю сторонами будет дана оценка впервые использованной схеме доставки и принято решение о ее применении на постоянной основе.

Китайский рынок для Светлогорского ЦКК сейчас является основным и самым крупным. За январь-февраль текущего года в Китай уже экспортировано около 19,5 тыс. т целлюлозы. С учетом начала отгрузок железнодорожным транспортом, на предприятии рассчитывают, что объемы будут прирастать более ритмично.

В целом за два месяца 2020 года Светлогорский ЦКК реализовал более 38,1 тыс. т целлюлозы на рынки 9 стран, в том числе на внутренний рынок поставлено 4 тыс. т.

Решается также вопрос и по оптимизации схемы поставки сырья (балансовой древесины) на комбинат.

С учетом существенного увеличения объемов производства и выхода на непрерывный режим работы предприятию требуется ритмичная поставка достаточно крупных объемов древесного сырья – 5,5 тыс. куб. метров в сутки.

Древесина доставляется на завод преимущественно железнодорожным транспортом. При этих объемах важны такие показатели как вместимость железнодорожных составов и скорость их разгрузки. Поэтому использовать обычные железнодорожные полувагоны, в которые можно загрузить порядка 43 куб. м древесины, при таких объемах стало менее рационально. Поэтому совместно с Министерством лесного хозяйства и Белорусской железной дорогой было выработано решение о поставке сырья в адрес Светлогорского ЦКК специализированным железнодорожным составом с вагонами-лесовозами вместимостью до 65 куб. м каждый. На разгрузку такого состава времени требуется в 3 раза меньше по сравнению с разгрузкой обычных полувагонов.

Учитывая, что Светлогорский ЦКК ежегодно будет потреблять порядка 2,5 млн. куб. м древесины, организация доставки сырья требует четкой организации, бесперебойности и ритмичности. Выработанная схема призвана это обеспечить.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2020
валюта курс
EUR 2.6840
USD 2.4413
RUB 3.1575
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6840 +0.0505
USD 2.4413 +0.074
RUB 3.1575 -0.0338
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.8150
USD 2.5530 2.5950
RUB 3.1850 3.2300
подробнее

Конвертация в банках
на 19.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0800 1.0880
EUR/RUB 86.1000 89.0000
USD/RUB 80.0000 82.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте