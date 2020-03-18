Светлогорский ЦКК 18 марта осуществил первую отгрузку сульфатной беленой целлюлозы железнодорожным транспортом в Китай.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», это новое и на сегодня самое оптимальное логистическое решение по доставке продукции комбината в Китай. Осуществить ее удалось при содействии Белорусской железной дороги в рамках инициативы «Один пояс – один путь».

Прямо с территории Светлогорского ЦКК началась загрузка 41 сорокафутового контейнера на железнодорожные платформы государственного предприятия «Белинтертранс» общей вместимостью более 1 тысячи тонны целлюлозы. Железнодорожный состав доставит груз непосредственно покупателю в Китае в город Чэнду.

Доставка целлюлозы в Китай железнодорожным транспортом более выгодный вариант по сравнению с традиционно сложившимся способом доставки через морские порты.

В первую очередь существенно сократился срок доставки. Если ранее, используя морские пути, на доставку требовалось 1,5-2 месяца, то железнодорожным составом груз прибудет к месту назначения за 16 суток.

При сложившейся схеме доставки целлюлозы в Китай морским путем в логистической цепочке дополнительно используется железнодорожный транспорт. Груз необходимо доставить в порт, там его перегрузить из крытых вагонов в сорокафутовые контейнеры. Помимо длительности по времени, в схеме, где существуют перегрузки товара, не исключено его повреждение, а это дополнительные риски.

Кроме того, для Светлогорского ЦКК крайне важен фактор экономии затрат при реализации продукции. Новая схема доставки позволит сократить стоимость логистики в Китай на 35%.

Загрузка контейнеров займет 2-3 дня, после чего состав отправится в путь. После доставки груза потребителю сторонами будет дана оценка впервые использованной схеме доставки и принято решение о ее применении на постоянной основе.

Китайский рынок для Светлогорского ЦКК сейчас является основным и самым крупным. За январь-февраль текущего года в Китай уже экспортировано около 19,5 тыс. т целлюлозы. С учетом начала отгрузок железнодорожным транспортом, на предприятии рассчитывают, что объемы будут прирастать более ритмично.

В целом за два месяца 2020 года Светлогорский ЦКК реализовал более 38,1 тыс. т целлюлозы на рынки 9 стран, в том числе на внутренний рынок поставлено 4 тыс. т.

Решается также вопрос и по оптимизации схемы поставки сырья (балансовой древесины) на комбинат.

С учетом существенного увеличения объемов производства и выхода на непрерывный режим работы предприятию требуется ритмичная поставка достаточно крупных объемов древесного сырья – 5,5 тыс. куб. метров в сутки.

Древесина доставляется на завод преимущественно железнодорожным транспортом. При этих объемах важны такие показатели как вместимость железнодорожных составов и скорость их разгрузки. Поэтому использовать обычные железнодорожные полувагоны, в которые можно загрузить порядка 43 куб. м древесины, при таких объемах стало менее рационально. Поэтому совместно с Министерством лесного хозяйства и Белорусской железной дорогой было выработано решение о поставке сырья в адрес Светлогорского ЦКК специализированным железнодорожным составом с вагонами-лесовозами вместимостью до 65 куб. м каждый. На разгрузку такого состава времени требуется в 3 раза меньше по сравнению с разгрузкой обычных полувагонов.

Учитывая, что Светлогорский ЦКК ежегодно будет потреблять порядка 2,5 млн. куб. м древесины, организация доставки сырья требует четкой организации, бесперебойности и ритмичности. Выработанная схема призвана это обеспечить.