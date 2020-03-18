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ЭКОНОМИКА РБ


ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ УВЕЛИЧИЛА СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ НА 10,5%
11:38 19.03.2020

в хозяйствах всех категорий Гродненской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 336,3 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2019 г. в сопоставимых ценах на 10,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 328,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 11% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 51 тыс. тонн, что на 8,9% больше, чем в январе-феврале 2019 г., молока произведено 214,1 тыс. тонн (на 9,2% больше), яиц – 68,9 млн. штук (на 15,9% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 49,1 тыс. тонн и по сравнению с январем-февралем 2019 г. увеличилось на 9,6%, молока произведено 211,4 тыс. тонн (на 9,5% больше), яиц – 61,1 млн. штук (на 17,5% больше).

На 1 марта 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 688,2 тыс. голов, или 99,4% к уровню 1 марта 2019 г., в том числе коров – 222,9 тыс. голов (100,02%). Численность свиней составила 590,8 тыс. голов, что на 13,3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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