Республиканская конфедерация предпринимательства Беларуси обратилась в правительство с просьбой начать выработку комплекса господдержки в области туризма, транспортных перевозок, торговли, услуг и производства, а также восполнению потерь, вызванных пандемией коронавируса.

«За последние недели бизнес в стране обесценился на 10-12%. Это заставило нас обратиться к правительству с предложением об объявлении чрезвычайного положения. Оно есть во всех странах Европы, нет только у нас», - прокомментировал обращение глава координационного совета РКП Владимир Карягин.

«В частности, считаем первоочередной необходимостью рассмотреть вопросы упрощенного временного перевода работников на дистанционную работу, замораживания и отсрочки внесения арендной платы, оплаты коммунальных услуг, доступа в интернет и пр. в случае временного неиспользования соответствующего объекта недвижимости, а также упрощения порядка оказания спонсорской помощи медицинским учреждениям и организациям», - говорится в письме РКП на имя Сергея Румаса.