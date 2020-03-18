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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДРОСЛО В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ НА 0,9%
11:20 19.03.2020

В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Брестской области в текущих ценах составил 2077,2 млн. рублей или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 9,1%, в обрабатывающей промышленности – на 1,2%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 1,2%.

При этом производство в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом сократилось за два месяца на 0,4%.
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