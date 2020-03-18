В структуре поступлений по категориям плательщиков в бюджет Минска лидирует негосударственный сектор экономики с долей 77,4%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 72,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, на организации государственного сектора приходится 22,6% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 2,6%, на физических лиц – 1,9%.

В Минске насчитывается 135,7 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и почти 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками внесено в бюджет платежей на сумму 1 628,0 млн. рублей и 488,2 млн. рублей соответственно.