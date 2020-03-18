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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО» ОБЪЯВИЛО О НАЧАЛЕ РЕПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ТИТУЛЬНОГО БРЕНДА
10:57 19.03.2020

ОАО «Лидское пиво» объявило о запуске масштабного репозиционирования: в компании представили новый логотип, ценности и продуктовые линейки.

«Нынешний год для «Лидского пива» – это год перемен, позволяющих взглянуть на компанию с более чем 140-летней историей по-новому. Запущенные масштабные процессы приведут к позитивным изменениям в нашей стратегии, коммуникациях, самих продуктах. Поэтому главным итогом репозиционирования станет усиление конкурентоспособности и укрепление позиции предприятия на рынке», – отметил генеральный директор компании Аудриус Микшис.

В основу обновленной коммуникации «ЛІДСКАЕ» легла система ценностей (искренность, корни, единство), призванных лучше отражать особенности бренда. Принцип «Корни» подчеркивает происхождение продукта, его тесную связь с Лидой – небольшим городом Западной Беларуси, обладающим значимым культурным наследием, уникальностью и своеобразной крафтовостью. Лидское происхождение – это наследие и источник вдохновения для бренда. Ценность «Единство» акцентирует внимание на том, что «ЛIДСКАЕ» объединяет близких по духу людей в уникальное сообщество, а «Искренность» отражает форму взаимоотношений компании со своим потребителем. Эти взаимоотношения основаны на доверии, дружбе, общих интересах и моментах единения. Именно поэтому слоганом новой кампании стала фраза «Усё дзеля сваiх».

Эти ценности легко считываются в обновленном дизайне бренда «ЛІДСКАЕ». Например, на этикетках появилось изображение Лидского замка и ключей от него. Изменения затронули и главный символ компании. Благородный олень, который, к слову, в нынешнем году отмечает свой 120-летний юбилей, стал объемнее и величественнее, но по-прежнему обозначает гордость, подлинность и статус бренда «Лидское пиво». Появившаяся англоязычная надпись Legend of belarusian brewing говорит о более чем 140-летнем пивном наследии.

Помимо идейных и внешних изменений, данный ребрендинг принес и новые подходы в классификации продуктов. Следуя мировому тренду на увеличение премиального сегмента, компания приняла решение о разделении сортов бренда «ЛIДСКАЕ» на две самостоятельные линейки: «Мейнстрим» и «Премиум». В первую вошли такие продукты, как: «Pilsner», «Легенда», «Стары Замак», «Нулёвачка» и «Radler». Во вторую – «Premium», «Белае», «Аксамiтнае» и «Портар». Мейнстрим линейка пополнилась новым сортом «Легенда», который наилучшим образом выражает историчность бренда «ЛIДСКАЕ», а Премиум – сортом «Белае». Премиальную линейку отличает особый дизайн, уникальная форма бутылки и новые форматы: продукт будет доступен в стеклянных бутылках объемом 0,4 л, жестяных банках объемом 0,45 л и в ПЭТ-бутылках объемом 0,9 л.

«Подобные нововведения, по нашим подсчетам, позволят бренду «ЛІДСКАЕ» стать самым быстрорастущим пивным брендом Беларуси, уверенно удерживая высокую долю рынка», – подчеркнул генеральный директор компании Аудриус Микшис.

В данный момент в магазинах можно найти «ЛІДСКАЕ» как в новом, так и в старом дизайне. Полный переход к единому визуальному образу в компании планируют завершить в течение нескольких месяцев.

ОАО «Лидское пиво» – крупнейший производитель пива и напитков в Беларуси. Сегодня компания входит в состав финского концерна Olvi и помимо пива производит квас, сидр, воду, энергетические и сокосодержащие напитки, а также продукты компании PepsiCo. В 2014 году предприятие стало третьим заводом в мире, который получил лицензию на производство пива премиум-сегмента Warsteiner Premium Verum.
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