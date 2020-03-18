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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОМПРОИЗВОДСТВО В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛО ПОЧТИ НА 1%
10:17 19.03.2020
В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 1965,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах – 100,9% к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 1,7%, в водоснабжении; сборе, обработка и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,1%.
Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом снизилось за два месяца на 2,7%.
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