В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Гродненской области в текущих ценах составил 1965,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах – 100,9% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 1,7%, в водоснабжении; сборе, обработка и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,1%.

Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом снизилось за два месяца на 2,7%.