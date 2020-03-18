|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АБОНЕНТЫ МТС В РОУМИНГЕ МОГУТ БЕСПЛАТНО ЗВОНИТЬ НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ БЕЛОРУССКИХ ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ ЗА РУБЕЖОМ
10:08 19.03.2020
МИД и МТС объединяют усилия по информированию белорусов за рубежом: оператор предоставил абонентам, которые находятся в роуминге, возможность бесплатно звонить на горячие линии белорусских дипломатических представительств за границей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в том числе можно звонить на экстренный номер Министерства иностранных дел в Беларуси +375 (17) 327-29-22.
Оператор проинформировал своих абонентов о такой возможности: МТС разослал SMS с информацией о доступных бесплатных звонках тем, кто сейчас находится за рубежом, со ссылкой на сайт МТС с номерами телефонов для экстренной связи.
Звонки на горячие линии будут бесплатными на любом тарифе и для всех абонентов – как физических, так и корпоративных.
С полным перечнем номеров для бесплатных звонков можно ознакомиться здесь.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2020
Курсы в банках
на 19.03.2020
Конвертация в банках
на 19.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте