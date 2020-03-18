В пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» на белорусско-польской границе начались монтажные работы по модернизации локально-вычислительных сетей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, модернизация проводится в рамках проекта международной технической помощи «Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» (PBU1/0683/16), ведущим бенефициаром по которому выступает Гродненская региональная таможня.

Ожидается, что реализация проекта будет способствовать сокращению времени проведения таможенного контроля, что, в свою очередь, ускорит время прохождение белорусско-польской границы. Замена оборудования позволит усилить безопасность хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу. Установка новейших источников питания обеспечит защиту оборудования и бесперебойную работу пунктов пропуска в случае проведения ремонтных работ либо возникновения аварийных ситуаций в сетях электроснабжения.

Финансовый вклад ЕС в проект, реализуемый в рамках программы трансграничного сотрудничества «Польша-Беларусь-Украина» на 2014-2020 гг., составляет порядка 1 млн евро.