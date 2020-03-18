ЭКОНОМИКА РБ

МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПУНКТЫ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАПРАВКИ МАШИН ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ

09:49 19.03.2020 Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств нерезидентов Беларуси, которые необходимо использовать при транзитном проезде по территории республики международными автомобильными перевозчиками. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, контроль за исполнением поручено обеспечить Транспортной инспекции Минтранса, начиная с 19 марта 2020 года. С картой предлагаемых пунктов отдыха и заправок можно ознакомиться на сайте министерства (скачать карты на белорусском или английском языке можно здесь).