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ЭКОНОМИКА РБ
МИНТРАНС БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ПУНКТЫ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗАПРАВКИ МАШИН ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОПЕРЕВОЗЧИКОВ
09:49 19.03.2020
Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств нерезидентов Беларуси, которые необходимо использовать при транзитном проезде по территории республики международными автомобильными перевозчиками.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, контроль за исполнением поручено обеспечить Транспортной инспекции Минтранса, начиная с 19 марта 2020 года.
С картой предлагаемых пунктов отдыха и заправок можно ознакомиться на сайте министерства (скачать карты на белорусском или английском языке можно здесь).
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