ОАО «Полоцк-Стекловолокно» запускает в апреле 2020 года установку по выпуску базальтового волокна из минерального сырья. Стоимость этого инвестиционного проекта — почти 500 тыс. долларов, рассказал порталу «Нефтехимия» первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия Роман Близнев.

Это событие примечательно тем, что опыт по производству базальта у ОАО «Полоцк-Стекловолокно» уже имеется.

Базальтовое волокно отличается универсальным набором свойств, что позволяет ему находиться в отдельном ряду волокон, востребованных в композитной промышленности. Расширенный диапазон температур применения, повышенная химическая стойкость в кислотно-щелочной среде и морской воде, прочность, долговечность, виброустойчивость — благодаря этим характеристикам базальтовое волокно и материалы на его основе применяются в качестве высокотемпературной изоляции и противопожарных преград, в дорожных покрытиях и строительстве морских сооружений, для изоляции турбин и армирования бетона.

Впервые собственную технологию производства непрерывного базальтового волокна в ОАО «Полоцк-Стекловолокно» разработали в 2015 году, тогда же начали выпуск инновационной продукции. Но до этого совместно с российскими коллегами в рамках проекта по программе Союзного государства на предприятии запустили экспериментальную печь для получения базальтовых нитей и ровинга из природного материала — экструзивных магматических горных пород со стабильным составом. Вскоре специалисты только что созданного научно-практического центра ОАО «Полоцк-Стекловолокно» усовершенствовали предложенный им базовый проект, разработали гамму ассортиментов из базальта — около 40 наименований. Производственная мощность установки составляла 500 т базальтового волокна в год.

Свой эксплуатационный срок — два года — установка отработала на все сто, пришло время менять огнеупоры. Однако с учетом запросов рынка на предприятии было решено после реконструкции перепрофилировать эту установку под кремнезем — более рентабельную продукцию. Это позволяло, соответственно, больше заработать. С 2018 года полоцкий производитель непрерывное базальтовое волокно не выпускает.

«Но тему базальта мы никогда не отпускали, - сказал Роман Близнев. - Это интересный продукт, который по свойствам находится между алюмоборосиликатным Е-стеклом и кремнеземом. Он не только обладает улучшенными механическими характеристиками, но и выигрывает у других композитных материалов по экологичности. В том числе благодаря нам свою нишу на рынке базальт и продукция на его основе заняли. Возобновить выпуск непрерывного базальтового волокна мы решили ввиду новой волны его дефицита на рынке. В Беларуси наше предприятие — единственный производитель данного вида продукта».

Новый инвестиционный проект потребовал средств и времени. В установке учтены все недостатки предыдущей базальтовой печи. Роман Близнев подчеркнул, что даже плановый срок ее эксплуатации в два раза больше — четыре года. Для этого специально по заказу предприятия разработана марка огнеупоров с определенными диэлектрическими свойствами. Мощность остается прежней — 500 т непрерывного базальтового волокна в год.

Роман Близнев уточнил, что установка по выпуску кремнезема также продолжит работу. Но если рынок потребует базальта больше, чем способна произвести новая печь, то кремнеземную установку можно будет перепрофилировать на производство нужного типа волокна в течение недели.

В целом инновационная продукция в поставках ОАО «Полоцк-Стекловолокно» занимает более четверти объема. Всего за 2019 год предприятие отгрузило на различные рынки 129 ассортиментов новинок, из них 54 — впервые. Все разработки новых видов продукции и технологий их производства принадлежат в основном сотрудникам собственного научно-практического центра.

«Прежде чем приступить к очередной разработке, мы проводим маркетинговые исследования рынка, - отметил Роман Близнев. - Кроме того, нам помогает ориентироваться в тенденциях тесная связь с потенциальными потребителями, которым до начала серийного выпуска продукции мы предоставляем возможность апробировать ее в производственном цикле. По большому счету, мы берем на себя самую сложную работу — получаем волокна, ткем из него сетки, ткани. А дальше потребители, которые располагают небольшими мощностями и меньшими площадями, перерабатывают нашу продукцию и получают уже более маржинальный продукт. Например, покрывают нашу ткань силиконом, и она вырастает в цене в разы. Сейчас мы ищем такой объемный продукт, который позволил бы нам самим предлагать рынку готовое изделие. Надеемся, диверсификация ассортиментов даст нам такую возможность».