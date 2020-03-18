ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПОДРОС НА 0,6%

09:27 19.03.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Гродненской области за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 1483,9 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах объем ВРП за два месяца текущего года подрос на 0,6% к уровню января-февраля 2019 г.