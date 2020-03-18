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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 1,8%
18:29 18.03.2020
В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 4,9 млн. тонн грузов, или 101,8% от объема грузов, перевезенных в январе-феврале 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 892,7 млн. тонно-километров (101,1% к январю-февралю 2019 г.).
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовались 20 млн. человек, что по сравнению январем-февралем 2019 г. составляет 97,9%.
Пассажирооборот транспорта составил 255,3 млн. пассажиро-километров, или 98,5% к уровню января-февраля 2019 года.
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