В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями Минской области перевезено 4,9 млн. тонн грузов, или 101,8% от объема грузов, перевезенных в январе-феврале 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот транспорта составил 892,7 млн. тонно-километров (101,1% к январю-февралю 2019 г.).

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовались 20 млн. человек, что по сравнению январем-февралем 2019 г. составляет 97,9%.

Пассажирооборот транспорта составил 255,3 млн. пассажиро-километров, или 98,5% к уровню января-февраля 2019 года.