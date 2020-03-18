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ЭКОНОМИКА РБ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ СОСТОИТСЯ В МИНСКЕ В МАЕ
18:24 18.03.2020
II Международная научно-техническая конференция «Лесозаготовительное производство: проблемы и решения» пройдет в Минске 13-15 мая 2020 года.
Как сообщает сайт Белорусского государственного технологического университета, цель конференции – стимулирование контактов, обмен опытом и научно-техническими достижениями в области технологии лесозаготовительного производства, лесного машиностроения, рационального использования древесных ресурсов, проектирования лесохозяйственных дорог.
Конференция посвящена самым актуальным проблемам современного лесопромышленного производства: проектированию лесных машин, строительству лесохозяйственных дорог, экологическим аспектам лесозаготовок, использованию древесной биомассы в энергетических целях, ликвидации последствий стихийных бедствий в лесах, созданию новых материалов и производств и др.
Ознакомиться более подробно с предстоящим мероприятием можно на сайте конференции.
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