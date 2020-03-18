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ЭКОНОМИКА РБ
СТУДЕНТЫ БГУ СОЗДАЛИ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧЕНИКОВ АВТОШКОЛ С ОСОБЕННОСТЯМИ СЛУХА
18:15 18.03.2020
Студенты БГУ создали уникальное приложение SurdoAdapter для перевода устной речи в язык жестов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, приложение является единственным в Беларуси и ориентировано на людей с особенностями слуха, обучающимися в автошколах. Ресурс позволит беспрепятственно и оперативно реагировать на советы и замечания преподавателя по вождению, а также снизить риск возникновения ДТП.
С помощью SurdoAdapter инструктор записывает голосовую команду, которая автоматически преобразуется в анимацию. Графический персонаж показывает указания языком жестов. На данный момент словарь приложения насчитывает порядка 50 слов и фраз, используемых в обучении вождению. Например, «налево», «направо», «газ», «тормоз», «сцепление» и др.
Преимущество инновации в том, что приложение не требует подключения к интернету и работает в офлайн-режиме. Ресурс поддерживается на устройствах с операционной системой Android.
В ближайшее время планируется протестировать SurdoAdapter в одной из столичных автошкол. В команду разработчиков вошли третьекурсники факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) третьекурсники Мария Пестрак, Владимир Ульяницкий, Сергей Дорошевич и факультета социокультурных коммуникаций Диана Трухан. Руководителями ребят выступают заведующий кафедрой многопроцессорных систем и сетей ФПМИ Сергей Марков и старший преподаватель данной кафедры Анастасия Гусейнова.
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