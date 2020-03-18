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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ БЕЛАРУСИ В КОНТЕЙНЕРАХ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ УВЕЛИЧЕН НА 35%
18:02 18.03.2020

За январь-февраль 2020 года общий объем перевозок грузов в контейнерах по БЖД составил порядка 111 тыс. контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), что на 13% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, экспорт продукции предприятий Беларуси в контейнерах на внешние рынки сбыта увеличен на 35%.

Фактор скорости, а также сохранности и надежности железнодорожного транзита через Республику Беларусь – ключевые составляющие конкурентоспособности сервисов Белорусской железной дороги в сфере контейнерных перевозок, которые позволяют открывать перспективные маршруты, привлекать новых клиентов и увеличивать объемы перевозок.

Одними из важных проектов БЖД являются контейнерные перевозки в рамках проектов ZUBR, «Викинг», «Беларусь-Румыния» и Containerships Train, обладающие высокой маршрутной скоростью, конкурентоспособными тарифными ставками, согласованной технологией пропуска и обработки грузов на границе.

Также стратегическим направлением для дороги является развитие контейнерных перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай. Ежедневно через Беларусь курсирует 12-14 контейнерных поездов. Поезда следуют из 60 городов Китая в направлении 50 городов 15 европейских стран.

В целях повышения привлекательности контейнерного бизнеса Белорусская железная дорога развивает инфраструктуру и увеличивает перерабатывающие способности станций на белорусско-польских погранпереходах. Грузы в контейнерах могут следовать по 3 пограничным переходам: Брест-Тересполь, Брузги-Кузница Белостокская и Свислочь-Семянувка.

В августе 2019 года завершена модернизация станции Брест-Северный. Новая инфраструктура терминального комплекса позволяет обрабатывать порядка 1 млн контейнеров в ДФЭ в год с предоставлением услуг по хранению, консолидации контейнеров и своевременной терминальной обработке.

Для предприятий Беларуси созданы благоприятные условия для наращивания объемов поставок экспортно ориентированной продукции в Китай.

Государственное предприятие «БЕЛИНТЕРТРАНС – транспортно-логистический центр» (БТЛЦ) Белорусской железной дороги обеспечивает предоставление полного комплекса транспортно-логистических услуг от склада производителя до грузополучателя в КНР, в том числе услуги «первой и последней мили», подключение рефрижераторных контейнеров к внешнему источнику питания, консолидацию и обработку грузов, перевозимых в контейнерах, и др.
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