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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В МИНСКЕ ВЫРОС ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ НА 5,7%
17:57 18.03.2020
Розничный товарооборот Минска в январе-феврале 2020 г. составил 2 444,1 млн. рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота города, в январе-феврале 2020 г. составил 2 292,2 млн. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 222,3 млн. рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 9312,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 84,7% к уровню января-февраля 2019 г.
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