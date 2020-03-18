Розничный товарооборот Минска в январе-феврале 2020 г. составил 2 444,1 млн. рублей, или 105,7% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93,8% розничного товарооборота города, в январе-феврале 2020 г. составил 2 292,2 млн. рублей, или 106,7% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 222,3 млн. рублей, или 108,1% в сопоставимых ценах к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 9312,2 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 84,7% к уровню января-февраля 2019 г.