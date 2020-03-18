ЭКОНОМИКА РБ

ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ «ОТДЫХ 2020» ПЕРЕНОСИТСЯ НА БОЛЕЕ ПОЗДНИЙ СРОК

17:53 18.03.2020 Проведение XXIII Международной выставки-ярмарки «Отдых-2020» переносится на более поздний срок. «Учитывая неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавируса в мире, объявление ВОЗ о заболевании уровня пандемии, руководствуясь рекомендациями Министерства здравоохранения Республики Беларусь о переносе массовых мероприятий на более поздний срок, а также в связи с объявлением о закрытии границ стран-участниц выставки-ярмарки, организаторами принято решение о переносе сроков выставки-ярмарки «Отдых-2020» на 4-6 июня 2020 года», - говорится в сообщении НВЦ «БелЭкспо».