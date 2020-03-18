Услуга «Предоставление инфраструктуры ОАИС для обеспечения взаимодействия информационных систем заинтересованных лиц с информационной системой таможенных органов по представлению электронных таможенных документов» теперь доступна и для нерезидентов Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», услуга предназначена для разработчиков информационных систем заинтересованных лиц (ИСЗЛ), которые разрабатывают ИСЗЛ для формирования и представления электронных таможенных документов в таможенные органы в собственных интересах или с целью предоставления ИСЗЛ третьим лицам на договорной основе.

Для нерезидентов Беларуси услуга введена в постоянную эксплуатацию в части представления электронной предварительной информации.

Напомним, что с 20 февраля услуга «Предоставление инфраструктуры ОАИС для обеспечения взаимодействия информационных систем заинтересованных лиц с информационной системой таможенных органов по представлению электронных таможенных документов» введена в постоянную эксплуатацию для резидентов Республики Беларусь в части представления электронной предварительной информации, а также деклараций для экспресс-грузов.

Положительные заключения о взаимодействии ИСЗЛ с информационной системой таможенных органов в части представления электронной предварительной информации получены: ООО «Транзитсервисплюс», ООО «Фэст Сервис Технолоджиз», ООО «АДМсолюшн», ООО «Алеста-транзит» и ООО «ТаможПроектСофт».