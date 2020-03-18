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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ ПРОМПРОИЗВОДСТВА МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ РУХНУЛ НА 13,7%
17:31 18.03.2020

В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Минской области в текущих ценах составил 3192,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 86,3% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе производство в горнодобывающей промышленности упало на 70,3%, в обрабатывающей промышленности – на 13,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 13,1%.

При этом объем производства в водоснабжении; сборе обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений вырос за два месяца на 3,5%.

В 7 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства в январе-феврале 2020 г. превысил уровень января-февраля 2019 г. Наибольший прирост наблюдался в сфере производства транспортных средств и оборудования (на 45,4%), продуктов питания, напитков и табачных изделий (на 11,6%), прочих готовых изделий; ремонт, монтаж машин и оборудования (на 8,1%), основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (на 7,2%).
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