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ЭКОНОМИКА РБ


РУП «БЕЛПОЧТА» ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОТПРАВКУ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ВО ВСЕ СТРАНЫ, КРОМЕ РОССИИ, КИТАЯ И ГОНКОНГА
17:12 18.03.2020

РУП «Белпочта» временно приостанавливает прием исходящих почтовых отправлений во все страны, кроме России и Китая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе почтового оператора, в связи с объявленной пандемией коронавируса (SARS/CoV-19) во всем мире авиакомпании, осуществляющие перевозку почты из Беларуси, из-за ужесточения глобальных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса и обеспечение безопасности пассажиров во время полета, постоянно корректируют и сокращают авиарейсы в различные страны. На многих направлениях полностью закрыто авиационное сообщение.

«В связи с приостановкой авиаперевозок РУП «Белпочта» временно приостанавливает прием исходящих почтовых отправлений (отправлений письменной корреспонденции, посылок и отправлений EMS) во все страны, за исключением Гонконга, Китайской Народной Республики и Российской Федерации», - отметили в Белпочте.

Перечень стран будет корректироваться в случае появления транспортных средств, способных осуществлять в эти страны доставку.

По сообщениям назначенных операторов ряда стран — членов Всемирного почтового союза, следует, что из-за карантина, объявленного в их странах, не хватает работающего персонала, поэтому ожидаются серьезные задержки в доставке входящих EMS отправлений и невыполнение сроков доставки отправлений письменной корреспонденции и посылок.

Во избежание контакта с человеком отправления EMS и регистрируемые отправления, для которых обычно требуется подпись адресата, будут доставляться через почтовые или абонентские ящики, почтоматы, без расписки получателя, а роспись о вручении будет проставляться почтальоном с указанием номера удостоверения личности получателя.

РУП «Белпочта» также проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия в объектах почтовой связи, рекомендуемые Министерством здравоохранения: установлены дозаторы с антисептическими средствами и жидким мылом для обработки рук на рабочих местах для сотрудников и в местах общего пользования; проводится уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств; минимизирован близкий контакт с лицами, у которых имеются признаки респираторной инфекции.

По сообщению Министерства здравоохранения Республики Беларусь, с учетом рекомендаций ВОЗ и исходя из опыта зарубежных стран, следует, что коронавирус обладает низкой устойчивостью в окружающей среде (период сохранения определяется в пределах нескольких часов), поэтому вероятность заражения от международного почтового отправления невозможна.

Вместе с тем, всем пользователям почтовыми услугами рекомендуется в объектах почтовой связи находиться по одному человеку у каждого операционного окна и соблюдать дистанцию около 1,5-2 метров во время ожидания обслуживания.

Отделения почтовой связи работают в обычном режиме. О нормализации ситуации РУП «Белпочта» уведомит дополнительно.

РУП «Белпочта» приносит извинения за временные неудобства.
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