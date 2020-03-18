В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями столицы перевезено 10,1 млн. тонн грузов, или 86,1% к январю-февралю 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, грузооборот составил 4,5 млрд. тонно-километров, или 85,9% к соответствующему периоду 2019 года.

Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовались 134,8 млн. человек, или 99,8% к соответствующему периоду 2019 года.

Пассажирооборот составил 1874,7 млн. пассажиро-километров, или 117,7% к уровню января-февраля 2019 г.