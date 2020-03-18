|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛТПП И БАНК РАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНЫХ МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА В 2020 ГОДУ
17:00 18.03.2020
Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и заместитель председателя ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Иван Вареница подписали план мероприятий в области совместных мер по поддержке экспорта в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, стороны договорились развивать взаимодействие по следующим направлениям: распространение информации о развитии национального экспорта и организация образовательных семинаров об условиях финансовой поддержки экспорта; проведение совместных маркетинговых исследований и оказание консультационных услуг в части поддержки экспорта; взаимодействие при организации национальных и международных выставок, содействие укреплению международных контактов белорусских предприятий; распространение информации о возможностях финансовой поддержки экспорта при проведении внешнеэкономических мероприятий.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2020
Курсы в банках
на 18.03.2020
Конвертация в банках
на 18.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте