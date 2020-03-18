ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛТПП И БАНК РАЗВИТИЯ ПОДПИСАЛИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОВМЕСТНЫХ МЕР ПО ПОДДЕРЖКЕ ЭКСПОРТА В 2020 ГОДУ

17:00 18.03.2020 Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович и заместитель председателя ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Иван Вареница подписали план мероприятий в области совместных мер по поддержке экспорта в 2020 году. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, стороны договорились развивать взаимодействие по следующим направлениям: распространение информации о развитии национального экспорта и организация образовательных семинаров об условиях финансовой поддержки экспорта; проведение совместных маркетинговых исследований и оказание консультационных услуг в части поддержки экспорта; взаимодействие при организации национальных и международных выставок, содействие укреплению международных контактов белорусских предприятий; распространение информации о возможностях финансовой поддержки экспорта при проведении внешнеэкономических мероприятий.