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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 12,4%
16:47 18.03.2020
В Минской области розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 1198,5 млн. рублей, или 112,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2020 г. составил 1 114,3 млн. рублей, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 48,4 млн. рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 1876,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню января-февраля 2019 г.
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