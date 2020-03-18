В Минской области розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 1198,5 млн. рублей, или 112,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 93% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2020 г. составил 1 114,3 млн. рублей, или 114,3% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 48,4 млн. рублей, или 103,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 1876,7 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 103% к уровню января-февраля 2019 г.