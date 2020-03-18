ЭКОНОМИКА РБ

СЕМИНАР «ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ФОНДА ТНПА НА ПРЕДПРИЯТИИ» ПЕРЕНОСИТСЯ

16:10 18.03.2020 Семинар "Формирование и ведение фонда ТНПА на предприятии", запланированный 20 марта 2020, перенесен на более поздний срок. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, дополнительная информация будет размещена позже на сайте Белорусского государственного института стандартизации и сертификации в разделе «Семинары, тренинги».