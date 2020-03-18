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ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР «ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ФОНДА ТНПА НА ПРЕДПРИЯТИИ» ПЕРЕНОСИТСЯ
16:10 18.03.2020
Семинар "Формирование и ведение фонда ТНПА на предприятии", запланированный 20 марта 2020, перенесен на более поздний срок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, дополнительная информация будет размещена позже на сайте Белорусского государственного института стандартизации и сертификации в разделе «Семинары, тренинги».
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