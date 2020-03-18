|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ МАСОК ОТКРЫЛОСЬ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
15:59 18.03.2020
Резидент индустриального парка «Великий камень» ООО «Ассомедика» (производитель медицинских изделий широкого ассортимента) освоил новое производство дыхательных масок и бактериально-вирусных фильтров однократного применения для взрослых, детей и новорожденных.
Как сообщает сайт Индустриального парка «Великий камень», изделия обеспечивают максимальную защиту дыхания от попадания микробов и вирусов. Эффективность фильтрации не ниже 99,999%.
При этом их можно использовать в течение 12-24 часов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 18.03.2020
Курсы в банках
на 18.03.2020
Конвертация в банках
на 18.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте