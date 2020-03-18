ЭКОНОМИКА РБ

ПРОИЗВОДСТВО ДЫХАТЕЛЬНЫХ МАСОК ОТКРЫЛОСЬ В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»

15:59 18.03.2020 Резидент индустриального парка «Великий камень» ООО «Ассомедика» (производитель медицинских изделий широкого ассортимента) освоил новое производство дыхательных масок и бактериально-вирусных фильтров однократного применения для взрослых, детей и новорожденных. Как сообщает сайт Индустриального парка «Великий камень», изделия обеспечивают максимальную защиту дыхания от попадания микробов и вирусов. Эффективность фильтрации не ниже 99,999%. При этом их можно использовать в течение 12-24 часов.