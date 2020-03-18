Министерство здравоохранения Беларуси расценивает ситуацию с короновирусом в стране как контролируемую.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, на 8.00 утра 18 марта только 9 пациентов имели клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, они являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

Выписано 5 пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время.

За все время - 17 это завозные случаи, в том числе последние четыре из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга выявлены на СКП. Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов 1 уровня.

Продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

Министерство здравоохранения разработало приказы по организации медицинской помощи, перепрофилированию и функционированию наших учреждений в зависимости от эпидемиологической ситуации и количества выявленных лиц с РНК вируса. В настоящее время принятые меры являются заблаговременными во всех регионах, вплоть до центральных районных больниц.

Имеется достаточное количество коечного фонда для организации помощи пациентам с выявленным РНК вируса, для изоляции контактов 1 уровня, утверждают в министерстве.