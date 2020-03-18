В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства Минска в текущих ценах составил 2909,3 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 101,8% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности за два месяца упал на 30,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 11,8% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 0,9%.

Между тем в обрабатывающей промышленности объем производства увеличился на 7,4%.