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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ВЫРОСЛО НА 7,4%
14:28 18.03.2020
В январе-феврале 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) Минской области производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 531,4 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2019 г. в сопоставимых ценах на 7,4%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 521,4 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 7,7% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 88,3 тыс. тонн, что на 7% больше, чем в январе-феврале 2019 г., молока произведено 308,2 тыс. тонн (на 9,5% больше).
В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 85,7 тыс. тонн и по сравнению с январем-февралем 2019 г. увеличилось на 7,5%, молока произведено 305 тыс. тонн (на 9,7 % больше).
На 1 марта 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 956,6 тыс. голов, или 100,4% к уровню 1 марта 2019 г., в том числе коров – 334,9 тыс. голов (101,2%). Численность свиней составила 668,9 тыс. голов, что на 3,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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