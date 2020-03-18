За январь 2020 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Брестской области (без учета банков, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 8,1%, рентабельность продаж – 6,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2020 г. составила 3,1 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,5 млрд. рублей, или 15,7% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2020 г. составила 4,2 млрд. рублей, в том числе просроченная – 0,7 млрд. рублей, или 16,8% от общего объема кредиторской задолженности.