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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЗДРАВ ИЗМЕНИЛ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК
13:42 18.03.2020
Минздрав Беларуси приказом № 296 от 16 марта 2020 года утвердил меры по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения.
Согласно приказу, поликлиники оптимизируют работу в связи с ситуацией с коронавирусом.
Так, пациенты с повышенной температурой будут приниматься через отдельный вход, для работы с такой категорией граждан рекомендовано организовать инфекционные отделения или кабинеты на базе отделения дневного пребывания. Медперсонал будет обеспечен антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты.
Пожилые пациенты и граждане с хроническими заболеваниями будут обслуживаться на дому. В этой работе будет максимально задействован средний медицинский персонал.
Плановые мероприятия по диспансеризации населения, плановую вакцинацию взрослых и детей, а также проведение ряда исследований (маммографии, флюорографии, плановой стоматологической помощи и других процедур) по возможности ограничат.
Выписки из меддокументов по запросам других организаций здравоохранения и самих пациентов будут выдаваться в электронном виде. Рецепты на лекарства гражданам с хронической патологией будут доставлять по месту их проживания (пребывания).
В приказе утвержден перечень медучреждений в регионах и Минске, где будут оказывать помощь пациентам с инфекцией COVID-19, а также контактам первого и второго уровней.
Приказом также установлены доплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и контактам 1-го уровня. Кроме того, медики и другие виды работников, находящиеся в закрытом круглосуточном режиме оказания помощи пациентам с коронавирусом и их контактам, будут обеспечены питанием.
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