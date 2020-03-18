Минздрав Беларуси приказом № 296 от 16 марта 2020 года утвердил меры по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения.

Согласно приказу, поликлиники оптимизируют работу в связи с ситуацией с коронавирусом.

Так, пациенты с повышенной температурой будут приниматься через отдельный вход, для работы с такой категорией граждан рекомендовано организовать инфекционные отделения или кабинеты на базе отделения дневного пребывания. Медперсонал будет обеспечен антисептическими средствами и средствами индивидуальной защиты.

Пожилые пациенты и граждане с хроническими заболеваниями будут обслуживаться на дому. В этой работе будет максимально задействован средний медицинский персонал.

Плановые мероприятия по диспансеризации населения, плановую вакцинацию взрослых и детей, а также проведение ряда исследований (маммографии, флюорографии, плановой стоматологической помощи и других процедур) по возможности ограничат.

Выписки из меддокументов по запросам других организаций здравоохранения и самих пациентов будут выдаваться в электронном виде. Рецепты на лекарства гражданам с хронической патологией будут доставлять по месту их проживания (пребывания).

В приказе утвержден перечень медучреждений в регионах и Минске, где будут оказывать помощь пациентам с инфекцией COVID-19, а также контактам первого и второго уровней.

Приказом также установлены доплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19 и контактам 1-го уровня. Кроме того, медики и другие виды работников, находящиеся в закрытом круглосуточном режиме оказания помощи пациентам с коронавирусом и их контактам, будут обеспечены питанием.