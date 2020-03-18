Розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 7,8 млрд. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 12,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота республики, в январе-феврале 2020 г. составил 7,1 млрд. рублей, или 107,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 457,5 млн. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.

В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 14 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 89,8% к уровню января – февраля 2019 г.