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ЭКОНОМИКА РБ
РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 6,4%
13:11 18.03.2020
Розничный товарооборот в январе-феврале 2020 г. составил 7,8 млрд. рублей, или 106,4% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,8 рубля против 12,5 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,8% розничного товарооборота республики, в январе-феврале 2020 г. составил 7,1 млрд. рублей, или 107,8% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2020 г. составил 457,5 млн. рублей, или 106,2% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2019 г.
В январе-феврале 2020 г. оптовый товарооборот составил 14 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 89,8% к уровню января – февраля 2019 г.
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