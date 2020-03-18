В жилом районе Новая Боровая завершилось строительство первой школы, которая построена в креативной и нестандартной стилистике.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision, школа с террасами, прозрачными классами, мастерскими, анстистресс-зонами, научными экспонатами, газонами и территориями отдыха на крыше, спортзалами, стадионами и теннисными кортами, а также отдельным спортивно-оздоровительным комплексом. Школа спроектирована по самым новым европейским стандартам. Разработкой проекта, строительством и комплектацией занималась компания «А-100 Девелопмент». Проект обошелся застройщику в 20 млн долларов.

Школа рассчитана на 1020 учеников, а площадь ее превышает 14 000 квадратных метров. Проект разработан экспертами из Европы, России и Беларуси и создан для того, чтобы образовательный процесс строился эффективно и доставлял ученикам максимум приятных впечатлений.

Сооружение состоит из четырех корпусов: блока начальной школы, блока средней школы, административного корпуса и территории общественных пространств (куда вошли кафе-столовая, спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, творческие мастерские).

Для средней и начальной школ организованы раздельные входы. Каждый из них оборудован зоной ресепшн и пропускной системой. По всей территории установлена система видеонаблюдения.

Для малышей обустроены гардеробы, комнаты для сна, зоны рекреации и занимательные научные экспонаты. Все классы обставлены мебелью и укомплектованы необходимой техникой, а также специальными приборами. Все двери в классах прозрачные - сделано это для создания атмосферы доверия и открытости.

Школьные лаборатории и мастерские, а также библиотека будут полностью оснащены компанией «А-100 Девелопмент»: в них установят компьютеры с лицензионным софтом, станки, инструменты, швейные машинки, реактивы и лабораторный инвентарь. Библиотеку наполнят книгами и учебниками.

В школе создана безбарьерная среда с современными лифтами, санузлами и душевыми для людей с инвалидностью.

Среди важных отличий – террасы и эксплуатируемая кровля, на которую можно попасть из четырех разных мест. Свои террасы, в частности, получили кафе и библиотека. Площадки на крыше включают дорожки, газон и скамейки.

Также продуманы 13 зон рекреации, причем для разных детей – постарше и помладше, активных и спокойных. На каждом этаже собраны научные экспонаты, которые в игровой форме демонстрируют законы физики – от «правила рычага» до распространения звуковых волн и оптических иллюзий. Для разгрузки предусмотрены «уголки тишины». А для поклонников музыки установлено пианино для игры ногами.

«Мы собрали лучшее из мирового опыта, чтобы создать место, которое вдохновит детей получать знания, а учителей - делиться этими знаниями. Инфраструктура имеет огромное значение для любого жилого комплекса, и в креативной среде ребенок с большей вероятностью раскроет в себе таланты и способности. Мы уверены, что такие школы - это инвестиция в наше будущее, потому что оно зависит от того, какое поколение мы сможем воспитать. Именно поэтому наша первая в Новой Боровой школа называется «Школой Будущего», – отметила директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик. – Для нас важно подавать пример в строительстве не только жилья, но и социальных объектов. И мы надеемся, что и другие застройщики будут подходить к этому процессу со взглядом в будущее, а не с оглядкой на прошлое. Мы создали эстетичное и функциональное пространство, потому что верим: красивая среда формирует красивого человека».

Что интересно, в школе созданы «классы» под открытым небом: географическая площадка, грядки, парник и столы под навесом для занятий ботаникой. А учиться музыке предложат на императорских трубах, трубчатых колоколах, кахоне и лепестковых барабанах. Кроме того, оборудованы площадки для изучения астрономии, физики, основ безопасности и ПДД.

Территория школы занимает 4,6 гектара. Погонять мяч можно будет на двух полях с искусственным покрытием для юниорского футбола и мини-футбола. Рядом – площадка с прорезиненным покрытием для игры в волейбол, баскетбол и теннис. Есть также рампа для скейтбординга и workout-зоны с тренажерами.

Позаботились также о качелях, теннисных столах, игровых и развивающих площадках.

Здание школы соединено специальной галереей со спортивно-оздоровительным комплексом. В нем расположено два бассейна (один длиной 25 метров, второй - для детей), две сауны, поверхности с подогревом, тренажерный зал, танцевальный зал, а также кафе и большой холл для посетителей. Спортивный центр спроектирован таким образом, чтобы в нем могли заниматься и школьники, и жители района Новая Боровая.

С наступлением весны и благоприятных погодных условий застройщик начал проводить работы по озеленению территории школы. Здесь будут высажены лиственные и хвойные деревья, многолетние декоративные травы и вьющиеся растения, а также многочисленные газоны.

В апреле 2020 года компания «А-100 Девелопмент» передаст «Школу Будущего» государству. Занятия здесь начнутся уже 1 сентября. Всего же в Новой Боровой будет действовать четыре школы. Сейчас идет проектирование второй школы, где будет реализована экологическая тематика и применены «зеленые» решения.