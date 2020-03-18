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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 13,5%
12:17 18.03.2020
В январе-феврале 2020 г. организациями и индивидуальными предпринимателями республики перевезено 56,4 млн. тонн грузов, или 86,5% к январю-февралю 2019 г.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот составил 18,7 млрд. тонно-километров, или 86,2% к соответствующему периоду 2019 года.
Услугами пассажирского транспорта в январе-феврале 2020 г. воспользовались 317,9 млн. человек, или 97,9% к соответствующему периоду 2019 года.
Пассажирооборот составил 4086,2 млн. пассажиро-километров, или 107,7% к уровню января-февраля 2019 г.
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