ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА ВТОРОЙ ТРАНШ ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА ЕАБР

12:03 18.03.2020 Беларусь получила второй транш финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), управляющим средствами которого является Евразийский банк развития (ЕАБР). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, Беларуси перечислено 300 млн долларов США.