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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИЛА ВТОРОЙ ТРАНШ ФИНАНСОВОГО КРЕДИТА ЕАБР
12:03 18.03.2020
Беларусь получила второй транш финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), управляющим средствами которого является Евразийский банк развития (ЕАБР).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, Беларуси перечислено 300 млн долларов США.
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