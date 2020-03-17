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ЭКОНОМИКА РБ


РИТЕЙЛЕР «ЕВРООПТ» НА 30% ПОВЫСИЛ ПОСТАВКИ КОНСЕРВОВ, КРУП И ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
12:01 18.03.2020

Ритейлер «Евроопт» резко повысил отгрузку продуктов в магазины по всей стране на фоне возросшего спроса среди покупателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в агентстве PR Vision, больше всего – почти на треть – увеличены поставки товаров повышенного спроса, в том числе круп, макарон, консервов и туалетной бумаги.

Поставки товаров в «Евроопте» начали увеличивать с начала недели. Отгрузка всего ассортимента в целом повысилась на 10-15%, а на товары повышенного спроса – 25-30%. Про запас в магазины в первую очередь завезли муку, крупы, консервы, макаронные изделия, муку, растительное масло и средства личной гигиены.

Помимо бакалеи, «Евроопт» увеличивает поставки импортных фруктов и овощей. В торговые объекты сети поставка данной продукции идёт в текущем режиме, без перебоев. А это значит, что покупатель всегда найдёт в «Евроопте» свежие овощи и фрукты.

Запасы повысили, прежде всего, в крупных магазинах – там, где формат предполагает наличие большого склада. Это касается гипер- и супермаркетов. Но больше товаров стало и в магазинах формата «у дома». Доставка продуктов осуществляется по стандартному графику, но стали больше объёмы. При необходимости ритейлер готов увеличить частоту доставки.

Торговая сеть увеличила число заказов на фоне растущего спроса. Кроме того, сформирован повышенный страховой запас на случай перебоев в поставках из-за закрытия границ с другими странами или усиления таможенного мониторинга. Ритейлер застраховался от нерегулярных поставок товаров критического импорта.

«Чтобы обеспечить спрос, мы увеличили отгрузку товаров. Можем заверить, их хватит всем. Если понадобится, мы завезем и больше – проблем с поставками нет», – отмечают в сети «Евроопт».

«Евроопт» активно взаимодействует с МАРТ и Минздравом, чтобы придерживаться последних рекомендаций по поддержанию запасов и профилактике инфекций. Перед началом смены проводится опрос сотрудников на состояние здоровья. Все помещения и склады постоянно проходят дезинфекцию и проветривание. При этом ограничен контакт с водителями, которые прибывают на выгрузку из других стран.
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