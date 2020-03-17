ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛСЯ НА 1,6%

11:25 18.03.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Витебской области за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 1449 млн. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, объем ВРП в сопоставимых ценах за два месяца текущего года снизился на 1,6% к уровню января-февраля 2019 г.