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ЭКОНОМИКА РБ


ПОЕЗДА ИЗ БЕЛАРУСИ В КАЗАХСТАН ОТМЕНЕНЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
11:13 18.03.2020

В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Казахстаном принято решение о приостановлении международного железнодорожного пассажирского сообщения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, на основании этого факта железнодорожная администрация Казахстана уведомила о приостановке курсирования международных поездов и беспересадочных вагонов.

Отменяются и курсировать не будут:

поезд №318/317 Барановичи-Караганды отправлением из Барановичей с 20 марта, из Караганды с 24 марта;

беспересадочные вагоны Брест-Караганды, курсирующие в составах поездов №650/318–317/649 отправлением из Бреста с 20 марта, из Караганды с 24 марта;

беспересадочный вагон Витебск-Караганды, курсирующий в составах поездов №605/318-317/602 отправлением из Витебска с 20 марта, из Караганды с 24 марта;

беспересадочный вагон Гомель-Караганды, курсирующий в составах поездов №83/318-317/55 отправлением из Гомеля с 20 марта, из Караганды с 24 марта;

беспересадочный вагон Могилев-Караганды, курсирующий в составах поездов №83/318-317/55 отправлением из Могилева с 20 марта, из Караганды с 24 марта.

Неиспользованные проездные документы на отмененные поезда можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денежных средств будет производиться на основании проездных документов (билетов).

Возврат провозных платежей по электронным проездным документам осуществляется через интернет-ресурс, на котором был приобретен проездной документ.

Сроки возврата проездных документов не ограничены.
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