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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ ЗА 2 МЕСЯЦА ВЫРОСЛО НА 6%
10:46 18.03.2020

В январе-феврале 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 1881,7 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем-февралем 2019 г. в сопоставимых ценах на 6%.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 1821,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 308,2 тыс. тонн, что на 5% больше, чем в январе – феврале 2019 г., молока произведено 1200,7 тыс. тонн (на 6,5% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 294,8 тыс. тонн и по сравнению с январем – февралем 2019 г. увеличилось на 5,6%, молока произведено 1176,4 тыс. тонн (на 6,9% больше).

На 1 марта 2020 г. в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн. голов, или 99,1% к уровню 1 марта 2019 г., в том числе коров – 1,4 млн. голов (100,2%). Численность свиней составила 2,6 млн. голов, что на 3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.
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