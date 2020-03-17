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ЭКОНОМИКА РБ


УЧАСТОК 2-Й ЛИНИИ МИНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 21 И 22 МАРТА ЗАКРЫВАЕТСЯ: ОРГАНИЗУЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ НАЗЕМНЫЙ ТРАНСПОРТ
10:27 18.03.2020

21 и 22 марта 2020 года в связи с проведением строительных работ движение электропоездов метро по Автозаводской линии будет организовано только на участке «Могилевская» – «Фрунзенская».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», станции «Каменная горка», «Кунцевщина», «Спортивная», «Пушкинская» и «Молодежная» в эти дни будут закрыты. В обычном режиме метро возобновит работу 23 марта в 5:30 утра.

В связи с этим организуется скоростной автобусный маршрут № 913С «Ст.м. Каменная горка – ст.м. Октябрьская» с остановками: ст.м. «Каменная горка»; ст.м. «Кунцевщина»; ст.м. «Спортивная»; ст.м. «Пушкинская»; Кальварийская (у ст.м. Молодежная); ст.м. «Фрунзенская»; Замчище (у ст.м. Немига, только в прямом направлении); Ленина (у ст.м. Октябрьская).

Время работы – с 5:15 до 1:05. Интервал движения 2-4 минуты.

Также от ст. «Каменная горка» до ст. «Фрунзенская» можно будет доехать троллейбусами № 13 «ДС Сухарево-5 – Городской Вал» и № 13Д «ДС Запад-3 – Городской Вал». Время работы – с 5:20 до 1:00. Интервал движения 6-8 минут.

Для проезда к станциям Московской линии метро предлагается также возможность воспользоваться альтернативными вариантами:

от ст.м.«Каменная горка» до ст.м.«Петровщина» - троллейбусами № 25 и дополнительным № 25Д «ДС Кунцевщина – ст.м. Петровщина»;

от ст.м.«Кунцевщина», «Спортивная» до ст.м.«Михалово» - троллейбусом № 31;

от ст.м.«Спортивная», «Пушкинская» до ст.м.«Площадь Ленина» - троллейбусом № 44;

от ст.м.«Пушкинская» до ст.м.«Михалово» - троллейбусами № 10, 39, 47;

от ст.м.«Пушкинская» до ст.м.«Академия наук» - троллейбусом № 33.

На указанных маршрутах будет увеличено количество подвижного состава.
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