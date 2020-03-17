ЭКОНОМИКА РБ

ВРП БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 1%

09:50 18.03.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт Брестской области за январь-февраль 2020 г. в текущих ценах составил 1760,6 млн. рублей. Как Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах объем ВРП за два месяца текущего года вырос на 1% к уровню января-февраля 2019 г.