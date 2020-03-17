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ЭКОНОМИКА РБ


МАРШРУТ КУРСИРУЮЩИХ В ПРИГРАНИЧНОМ СООБЩЕНИИ С РОССИЕЙ ПОЕЗДОВ ИЗМЕНИТСЯ С 18 МАРТА
09:42 18.03.2020

Поезда Белорусской железной дороги, курсирующие в приграничном сообщении с Российской Федерацией, с 18 марта 2020 года будут следовать измененным маршрутом до последней приграничной станции Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезда № 6641/6644, № 6643/6646 Витебск-Рудня-Витебск будут курсировать в сообщении Витебск-Заольша-Витебск.

Поезда № 6184/6183, № 6186/6185 Орша-Красное-Орша будут следовать по маршруту Орша-Осиновка-Орша.

Поезда № 6545/6546 Кричев-Сураж-Кричев будут курсировать в сообщении Кричев-Белынковичи-Кричев.

Маршруты скорректированы в связи с временным ограничением на въезд иностранных граждан, в том числе и белорусов, на территорию России, который продлится с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Неиспользованные проездные документы, оформленные в пунктах продажи БЖД, на поезда, курсирующие в приграничном сообщении между станциями Беларуси и РФ, можно будет вернуть в билетных кассах без взимания дополнительных плат и сборов. Возврат денег будет происходить в полном объеме на основании проездных документов (билетов).

Сроки возврата проездных документов не ограничены.

БЖД также дополнительно сообщила, что международные пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Беларусь-Россия, до 00-00 19 марта будут следовать в полном объеме в соответствии с действующим графиком.

При этом следует отметить, что полный возврат провозных платежей по электронным проездным документам будет осуществляться только в билетных кассах Белорусской железной дороги.

Из Российской Федерации в Беларусь наши соотечественники могут следовать международными пассажирскими поездами безо всяких ограничений.
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