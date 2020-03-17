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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛОСЬ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ НА 3,3%
09:18 18.03.2020

В январе-феврале 2020 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 17,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 96,7% к уровню января-февраля 2019 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе промпроизводство в горнодобывающей промышленности за два месяца составило 97,1%, в обрабатывающей промышленности – 97,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 93,2% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,7%.
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