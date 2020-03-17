|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОБНОВИЛ ТАРИФ «БЕЗЛИМИТИЩЕ+»
18:17 17.03.2020
Компания МТС запустила тарифный план «Безлимитище+».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новое предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi.
В абонентскую плату нового тарифного плана также включено 400 минут в месяц на звонки во все сети.
Кроме того, на «Безлимитище+» до конца лета пользователи могут делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. При превышении этого объема стоимость составит 50 копеек в сутки.
Подключившись на «Безлимитище+», абонентская плата в течение первых 90 дней составит 17,50 рубля, далее — 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно по 30 апреля 2020 года.
Для перехода на «Безлимитище+» необходимо воспользоваться приложением «Мой МТС».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2020
Курсы в банках
на 17.03.2020
Конвертация в банках
на 17.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте