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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ОБНОВИЛ ТАРИФ «БЕЗЛИМИТИЩЕ+»
18:17 17.03.2020

Компания МТС запустила тарифный план «Безлимитище+».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, новое предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет и бонус — бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi.

В абонентскую плату нового тарифного плана также включено 400 минут в месяц на звонки во все сети.

Кроме того, на «Безлимитище+» до конца лета пользователи могут делиться безлимитным интернетом с любыми устройствами в неограниченном объеме. С 1 сентября 2020 года для раздачи будет доступно 100 МБ в сутки. При превышении этого объема стоимость составит 50 копеек в сутки.

Подключившись на «Безлимитище+», абонентская плата в течение первых 90 дней составит 17,50 рубля, далее — 24,50 рубля в месяц. Стать абонентом нового тарифного плана можно по 30 апреля 2020 года.

Для перехода на «Безлимитище+» необходимо воспользоваться приложением «Мой МТС».
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