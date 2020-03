ЭКОНОМИКА РБ

В БГУ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОРУМА HACKATHON: FROM IPT TO IPO

17:58 17.03.2020 Итоги форума «HACKATHON: FROM IPT TO IPO» подведены в БГУ. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе университета, лучшим проектом признана разработка «Носимая электроника EL-Sense», представленная магистрантами ФРФиКТ Игорем Чижовым, Романом Мирановичем и третьекурсниками данного факультета Александром Семеновичем и Владиславом Россохиным. Это «интеллектуальное» украшение предназначено для мониторинга окружающей среды. Прибор с помощью свечения диодов уведомляет владельца о повышении или понижении атмосферного давления, температуры и влажности воздуха. Аксессуар может иметь любую форму и использоваться как подвеска на цепочке, кольцо, сережки, брошь. Также дипломантами форума стали шесть проектов. Инновация первокурсника ФПМИ Данилы Елисеева «D3DMini» представляет собой компактный 3D-принтер, который можно собрать самостоятельно и при необходимости увеличить устройство в размерах. Разработка «SURDO ADAPTER» команды ФПМИ и ФСК является прототипом приложения для перевода голосовых команд в анимацию языка жестов. Программа для мобильных устройств «Музей+» представили на форуме студенты исторического факультета БГУ. Ресурс позволяет провести заказ билетов, содержит видеоролики и описание музеев, имеет функцию поиска единомышленников и онлайн-магазин музейных сувениров, игры и др. Еще один проект мобильного приложения для выгула домашних животных «Погуляйка» продемонстрировал студент третьего курса химического факультета Евгений Асаула. Владелец животного, используя это приложение, может заказать услугу выгула, выбрать «выгульщика», отследить маршрут прогулки питомца, а также оплатить работу. Идея инновации PROpodarki принадлежит команде студентов юридического, физического и биологического факультетов под руководством студентки второго курса МГЭИ им. А.Д. Сахарова Алисы Селезневой. Проект предусматривает создание эксклюзивных подарков от макета до упаковки готового подарка. Разработка ФРФиКТ «School Space Project» представляет школьную сеть наземных станций приема и обработки спутниковых данных для изучения околоземного пространства и ближнего космоса. В экспертную комиссию конкурса вошли проректор по научной работе Василий Сафонов, директор Унитехпром БГУ Павел Бычковский, руководитель Стартап-центра Дмитрий Микулко, заместитель директора бизнес-инкубатора «ПуЭ» Су Цзин, а также предприниматели и бизнесмены. Победители и дипломанты форума получили сертификаты на обучение в стартап-школе «СИТО 2.0». Напомним, на конкурс были заявлены 15 индивидуальных и коллективных проектов студентов и молодых ученых БГУ. Целью форума является поддержка молодежного предпринимательства. Организатором мероприятия выступил Стартап-центр БГУ.