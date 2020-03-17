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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА "БЕЛЛЕСБУМПРОМ" РАБОТАЮТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
17:52 17.03.2020
Предприятия концерна "Беллесбумпром" работают в штатном режиме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, перебоев в производстве и отгрузках готовых изделий нет.
Товаропоток между торговыми партнерами в разных странах и по территории Беларуси осуществляется в штатном режиме, по доставке готовой продукции покупателям задержки отсутствуют.
В трудовых коллективах приняты профилактические санитарно-эпидемиологические меры, работники регулярно получают информацию о рекомендациях ВОЗ и Министерства здравоохранения Беларуси, касающихся вируса CОVID-19.
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