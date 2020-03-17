Предприятия концерна "Беллесбумпром" работают в штатном режиме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, перебоев в производстве и отгрузках готовых изделий нет.

Товаропоток между торговыми партнерами в разных странах и по территории Беларуси осуществляется в штатном режиме, по доставке готовой продукции покупателям задержки отсутствуют.

В трудовых коллективах приняты профилактические санитарно-эпидемиологические меры, работники регулярно получают информацию о рекомендациях ВОЗ и Министерства здравоохранения Беларуси, касающихся вируса CОVID-19.