Специалисты Комитета государственного контроля Гомельской области в январе-феврале 2020 г. провели мониторинг торговых объектов Рогачевв и Рогачевского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, во всех обследованных объектах установлены нарушения законодательства в сфере торговли, санитарно-эпидемиологического законодательства, факты несоблюдения требований Технических регламентов Таможенного союза по маркировке. По результатам мониторинга субъектам хозяйствования выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Вместе с тем проведенные Комитетом области повторные контрольные мероприятия показали, что в полной мере нарушения не устранены в 11 торговых объектах 7 юридических лиц.

Так, по-прежнему на ряд товарных позиций отсутствовали ценники, имели место факты нарушений условий хранения пищевой продукции, в частности по температурным режимам. По отдельным товарам, не упакованным производителями, до потребителей не доводилась информация ни одним из доступных способов о дате их производства и сроках годности, пищевой ценности, наименовании и месте нахождения изготовителя.

Комитетом области в соответствии с законодательством по фактам повторных нарушений к административной ответственности привлечено 16 виновных должностных лиц, а также 7 субъектов хозяйствования. Наложены штрафы от 0,5 до 10 базовых величин, общая сумма которых составила более 1000 рублей.