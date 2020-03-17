ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 1,9%

17:31 17.03.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Минска в январе-феврале в текущих ценах составил 5,4 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах объем ВРП увеличился на 1,9% к уровню января-февраля 2019 года.