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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОС НА 1,9%
17:31 17.03.2020
Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Минска в январе-феврале в текущих ценах составил 5,4 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах объем ВРП увеличился на 1,9% к уровню января-февраля 2019 года.
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