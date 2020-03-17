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ЭКОНОМИКА РБ


ЛИНЕЙКУ ТАРИФОВ «СУПЕР» В МТС РАСШИРИЛИ
17:23 17.03.2020

Компания МТС расширила линейку тарифов «Супер».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в линейке «Супер» появились новые тарифы — «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». Абонентам доступен увеличенный объем интернет-трафика, безлимиты на мессенджеры, соцсети, YouTube и бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi.

Кроме того, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц. Подключившись на тарифные планы «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50» по 31 мая 2020 года, пользователи получат бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца. Также в рамках акции в течение 90 дней для новых абонентов действует скидка на абонентскую плату.

После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц. Сменить тарифный план можно с помощью приложения «Мой МТС».

С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.
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