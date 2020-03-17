|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.03.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛИНЕЙКУ ТАРИФОВ «СУПЕР» В МТС РАСШИРИЛИ
17:23 17.03.2020
Компания МТС расширила линейку тарифов «Супер».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в линейке «Супер» появились новые тарифы — «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50». Абонентам доступен увеличенный объем интернет-трафика, безлимиты на мессенджеры, соцсети, YouTube и бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру ivi.
Кроме того, в тариф «Супер max 50» включено 250 МБ интернета в роуминге в месяц. Подключившись на тарифные планы «Супер 10», «Супер 25» и «Супер max 50» по 31 мая 2020 года, пользователи получат бесплатный безлимитный интернет на 3 месяца. Также в рамках акции в течение 90 дней для новых абонентов действует скидка на абонентскую плату.
После окончания акционного периода стоимость абонентской платы для абонентов, подключившихся на тариф «Супер 10», составит 20,50 рубля, «Супер 25» — 29,50 рубля, а «Супер max 50» — 35 рублей в месяц. Сменить тарифный план можно с помощью приложения «Мой МТС».
С 17 марта 2020 года тарифные планы «Супер 8» и «Супер max+» переведены в архив. Подключение новых абонентов и смена действующих на них не осуществляются.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.03.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 17.03.2020
Курсы в банках
на 17.03.2020
Конвертация в банках
на 17.03.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте